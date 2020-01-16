Гранаты с газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте

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Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте. Об этом сообщил ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов. По его словам, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал. В связи со столкновениями, которые идут между полицией и демонстрантами, охрана дипломатической миссии усилена.

Дипломат добавил, что посольство оказалось в эпицентре событий, но при этом не является центром агрессии. Протестующие требуют у здания полиции, которое находится рядом, выпустить сторонников. 14 января в Бейруте начались столкновения митингующих с полицией. Силовики для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. В результате беспорядков задержаны 59 активистов.

16 октября кабинет министров Ливана одобрил введение налога на звонки через Whatsapp и пошлины на табачную продукцию. После этого ливанцы вышли на улицы и перекрыли ключевые магистрали страны. Правительство 29 октября ушло в отставку, но демонстрации не прекратились. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупции.