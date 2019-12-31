Экс-глава Nissan Гон покинул Японию и вернулся в Ливан

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Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон, которого ранее заподозрили в сокрытии доходов, находится в Ливане и уже встретился с президентом республики Мишелем Ауном, рассказал РИА Новости источник в МИД страны.

Ранее стало известно, что, несмотря на домашний арест, Гон покинул Японию и прибыл в Ливан. Сам Гон заявил, что таким образом спасается от политического преследования.

В апреле Гону предъявили новые обвинения – в присвоении средств концерна. По информации прокуратуры, благодаря схеме перевода денег дилерской компании в Омане он похитил почти 5 миллионов долларов.

В марте его освободили под залог в 1 миллиард иен (примерно девять миллионов долларов). Он должен был ждать суда в своей квартире в Токио. На входе установили камеру наблюдения, не позволяющую экс-главе альянса самовольно покинуть место домашнего ареста.