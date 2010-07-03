Глава Renault вышел из тюрьмы за 9 млн долларов

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Экс-главу автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона освободили из Токийской окружной тюрьмы под залог в 1 миллиард йен (примерно девять миллионов долларов). Об этом сообщили ТАСС в суде.

Карлос Гон, которого обвиняют в финансовых махинациях, будет ждать суда в своей квартире в Токио. На входе установлена камера наблюдения, которая не позволит экс-главе альянса самовольно покинуть место домашнего ареста.

Гону также запретили пользоваться смартфоном и общаться со всеми, кто имеет отношение с концерну Nissan. Доступ к компьютеру ему разрешен только в офисе адвоката.

В ноябре прошлого года Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли задержали и поместили в Токийскую тюрьму. По данным следствия, экс-глава автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi скрыл истинные размеры своего вознаграждения на посту председателя совета директоров Nissan в 2010–2015 годах. Позже Гона опять арестовали по подозрению в сокрытии доходов на сумму 37 миллионов долларов в 2015–2017 годах.

11 января 2019 года Токийская прокуратура обвинила Гона в том, что в 2008 году он пытался избавиться от убытков на 16,7 миллиона долларов. Как считают в прокуратуре, потерянные деньги из своих личных активов подсудимый переписал на Nissan.