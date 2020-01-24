Глава Renault подал в отставку

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Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента. Эту информацию сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg Television на экономическом форуме в Давосе.

11 января прокуратура Токио выдвинула обвинения против экс-главы автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли. В прокуратуре полагают, что в 2008 году Гон пытался избавиться от убытков на сумму 16,7 миллиона долларов, понесенных компанией по управлению его личными активами. Утраченные средства он переписал на Nissan.

В ноябре Гона и Келли поместили в Токийскую тюрьму после ареста по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Гона заподозрили в том, что он скрыл настоящие размеры своего вознаграждения как председателя совета директоров Nissan в 2010–2015 годах.

Позже его снова арестовали по новому подозрению – в том, что он скрыл вознаграждение в размере 37 миллионов долларов, выделенное ему в 2015–2017 годах.