Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения

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Новые обвинения против экс-главы автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли выдвинула токийская прокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В прокуратуре полагают, что в 2008 году Гон пытался избавиться от убытков на сумму 16,7 миллиона долларов, понесенных компанией по управлению его личными активами. Утраченные средства он переписал на Nissan. Получается, что срок ареста Карлоса Гона, истекающий в эту пятницу, могут продлить в очередной раз.

Помимо этого, прокуратура выдвинула официальные обвинения против Nissan по подозрению в фальсификации денежных вознаграждений, выплачиваемых Гону в течение трех лет.

19 ноября минувшего года Гон и Келли были помещены в Токийскую тюрьму после ареста по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. При содействии ближайшего соратника Гон мог скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 годов.

Затем их повторно арестовали по новому подозрению в том, что они скрыли вознаграждение в размере 37 миллионов долларов, выделенное Гону в 2015–2017 годах. однако 25 декабря Келли освободили под залог, и теперь он ожидает суда в Японии.