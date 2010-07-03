Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение

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Бывшему главе франко-японского автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлосу Гону, которого ранее заподозрили в сокрытии доходов, предъявили новые обвинения – на этот раз в присвоении средств концерна, сообщает NHK.

По информации прокуратуры, Гон благодаря схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 миллионов долларов.

В ноябре 2018 года Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли задержали и поместили в токийскую тюрьму. Следствие считает, что экс-глава альянса скрыл истинные размеры своего вознаграждения на посту председателя совета директоров Nissan. Затем Гона опять арестовали по подозрению в сокрытии доходов на сумму 37 миллионов долларов уже за другой период.

В январе Токийская прокуратура обвинила Гона в попытке избавиться от убытков на 16,7 миллиона долларов. Как полагают в прокуратуре, потерянные деньги из своих личных активов подсудимый переписал на Nissan.

В марте его освободили под залог в 1 миллиард иен (примерно девять миллионов долларов). Он должен был ждать суда в своей квартире в Токио. На входе установлена камера наблюдения, не позволяющая экс-главе альянса самовольно покинуть место домашнего ареста.

Гону запретили пользоваться смартфоном и общаться со всеми, кто имеет отношение к концерну Nissan. Доступ к компьютеру ему разрешен только в офисе адвоката.

Сам бывший топ-менеджер отрицает все обвинения и считает дело против себя заговором руководства корпорации.