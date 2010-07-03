Премьер-министр Ливана объявил об отставке

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Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке. Его обращение передавал телеканал Al-Mayadeen.

"Я направляюсь в президентский дворец, чтобы вручить главе государства прошение об отставке", – заявил Харири.

По информации телеканала, премьер-министр принял такое решение из-за массовых антиправительственных демонстраций в стране. Протестные акции там не прекращаются с 17 октября.

По сообщениям в СМИ, в митингах участвует около 2,5 миллионов человек. Они требуют отставки действующего правительства под руководством Саада Харири. Местные граждане недовольны началом реформ и новыми налогами, в том числе на WhatsApp и табачную продукцию.

21 октября Харири объявил о комплексе мер и реформ, которые направлены на решение финансового кризиса в стране. Он заявлял, что в новом законе не предусмотрены новые налоги. Более того власти обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия бедным семьям. Однако это не привело к примирению с населением.

Саад Харири занимал пост премьера Ливана в 2009–2011 годах и с ноября 2016 года.

