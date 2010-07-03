Президент Италии принял отставку Джузеппе Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и предложил ему продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса, передает РИА Новости.
"Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", – говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.
Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления в Сенате премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подает в отставку.
Конте пояснил, что на этом заканчивается работа его правительства и добавил, что передаст официальное прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы сразу после заседания.
Ситуация правительственного кризиса сложилась в Италии после того, как 8 августа вице-премьер и лидер одной из двух правящих партий "Лига" Маттео Сальвини объявил, что сложившегося по итогам выборов в марте прошлого года парламентского большинства не существует, так что стране нужны новые выборы.
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