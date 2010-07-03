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20 августа, 22:46

Президент Италии принял отставку Джузеппе Конте

политика за рубежом

20 августа, 22:46

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Фото: www.kremlin.ru

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и предложил ему продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса, передает РИА Новости.

"Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", – говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления в Сенате премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подает в отставку.

Конте пояснил, что на этом заканчивается работа его правительства и добавил, что передаст официальное прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы сразу после заседания.

Ситуация правительственного кризиса сложилась в Италии после того, как 8 августа вице-премьер и лидер одной из двух правящих партий "Лига" Маттео Сальвини объявил, что сложившегося по итогам выборов в марте прошлого года парламентского большинства не существует, так что стране нужны новые выборы.

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политика за рубежом

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