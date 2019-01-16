Взрыв газа в Тбилиси унес жизни четырех человек

Жертвами взрыва газа, который 16 января произошел в одном из многоквартирных домов на севере Тбилиси, стали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинские телеканалы.
Последней от полученных травм скончалась четырехлетняя девочка, которую успели довезти до больницы. Под присмотром врачей по-прежнему остаются семеро пострадавших. Шестеро из них – дети.
Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе объявил 17 января днем траура. "На всех государственных учреждениях и в дипломатических представительствах страны за рубежом будут приспущены государственные флаги", – сообщает пресс-служба правительства.
Взрыв произошел в районе Диди Дигоми. По данным грузинских СМИ, причиной трагедии стала утечка газа.
Тем временем в России продолжают выяснять обстоятельства взрывов бытового газа в Челябинской и Ростовской областях. 31 декабря взрыв разрушил подъезд в Магнитогорске. Погибли 39 человек. Всех жильцов поврежденного здания расселят по поручению Владимира Путина.
Спустя две недели после ЧП под Челябинском, похожий инцидент унес жизни пяти человек в Шахтах. Похороны погибших запланированы на ближайшую пятницу. На месте случившегося работают сотрудники СК, которые не нашли следов взрывчатки и назначили проведение химической экспертизы.
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