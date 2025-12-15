У пропавших в Прикамье туристов сломался транспорт и кончилось топливо

Фото: телеграм-канал SHOT

У туристической группы, пропавшей в районе горы Ослянка в Пермском крае, закончилось топливо и сломался транспорт, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"В связи с этим туристы организовали привал и ожидали помощи", – уточняется в сообщении.

Об исчезновении группы, которая планировала восхождение на Ослянку, стало известно 14 декабря. С маршрута должны были выйти 15 человек, но на базу вернулись лишь двое из них. Поиски пропавших осложнялись сильным ветром, метелью и ограниченной видимостью.

По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.

Позднее в этом же районе пропала еще одна группа туристов, состоящая из 5 мужчин и 1 женщины. Они должны были выйти с маршрута 14 декабря.

К настоящему времени всех их удалось найти в 5 километрах от турбазы. По предварительным данным, никто из пропавших не пострадал. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

