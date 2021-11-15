Пограничная стража Польши ожидает штурм границы ночью

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Официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская сообщила, что польская пограничная стража ожидает ночью штурм границы со стороны Белоруссии. Об этом она сказала в эфире Польского телевидения.

"Мы ожидаем, что дойдет до форсирования – попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей", – отметила Михальская.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.