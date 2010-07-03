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Происшествия

09:54

СК проводит обыски в 30 регионах РФ по делу ФБК

происшествия

Фото: twitter.com/teamnavalny_chb

Обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых финансировался ФБК, проходят в 30 субъектах России, сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идет о деле, возбужденном по факту совершения финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Обыски продолжаются в штабах организации и по месту жительства некоторых сотрудников региональных подразделений.

Изымаются предметы и документы, важные для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызвали к следователям для допроса.

По ходатайству СК РФ суд наложил арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. Установлено, что туда поступали деньги из иностранных источников. Это стало основанием для включения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В августе СК завел дело о легализации миллиарда рублей, направленного на финансирование ФБК. Следствие считает, что сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. При этом они знали, что средства получены преступным путем.

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