15 сентября, 05:59Происшествия
ПВО уничтожила еще пять беспилотников в Брянской области
Фото: 123RF/tsuneo
Средства ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области", – сообщил губернатор.
При воздушной атаке никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Вечером 14 сентября силами ПВО были уничтожены шесть украинских дронов в Брянской области. Ночью было сбито еще три беспилотника.
Кроме того, этой ночью воздушной атаке ВСУ также подверглась Смоленская область, где было уничтожено два БПЛА. В результате случившегося пострадавших и разрушений не выявлено.