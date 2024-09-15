ПВО уничтожила еще пять беспилотников в Брянской области

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Средства ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области", – сообщил губернатор.

При воздушной атаке никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 14 сентября силами ПВО были уничтожены шесть украинских дронов в Брянской области. Ночью было сбито еще три беспилотника.

Кроме того, этой ночью воздушной атаке ВСУ также подверглась Смоленская область, где было уничтожено два БПЛА. В результате случившегося пострадавших и разрушений не выявлено.