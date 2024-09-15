Еще три беспилотника сбиты в Брянской области

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Силы ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным силам ПВО!" – написал глава области.

Вечером 14 сентября над территорией Брянской области уже были уничтожены шесть вражеских дронов. При воздушной атаке также никто не пострадал.

Незадолго до этого три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в частном нежилом доме, пострадали в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника в Никитовском районе Горловки.