Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В настоящее время наши защитники отражают очередную террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На местах работают экстренные и оперативные службы. Местных жителей призвали соблюдать необходимые меры безопасности.

В ночь на 14 сентября российские силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями Курской и Белгородской областей. Все сбитые дроны относились к самолетному типу беспилотников.

Еще одна атака БПЛА произошла в Никитовском районе Горловки. В результате сброса взрывчатки с украинского дрона пострадали три сотрудника МЧС России, тушивших пожар в частном нежилом доме.