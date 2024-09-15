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Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО обнаружили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В настоящее время наши защитники отражают очередную террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. На местах работают экстренные и оперативные службы. Местных жителей призвали соблюдать необходимые меры безопасности.
В ночь на 14 сентября российские силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями Курской и Белгородской областей. Все сбитые дроны относились к самолетному типу беспилотников.
Еще одна атака БПЛА произошла в Никитовском районе Горловки. В результате сброса взрывчатки с украинского дрона пострадали три сотрудника МЧС России, тушивших пожар в частном нежилом доме.
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