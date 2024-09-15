Средства ПВО уничтожили два беспилотника в Смоленской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Рославльским и Смоленским районами Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений не выявлено. На место происшествия направились оперативные службы.

Анохин предупредил местных жителей, что в случае обнаружения частей дронов нельзя к ним приближаться. Лучше всего сообщить о находке по телефонам экстренных служб.

Ранее атаке украинских БПЛА также подверглась Брянская область. Вечером 14 сентября силам ПВО удалось уничтожить шесть воздушных целей над регионом, ночью было сбито еще три дрона.

В результате произошедшего также обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.