Пожар в жилом доме в Дагестане полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом доме в поселке Семендер под Махачкалой, которое произошло в результате взрыва газа. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар был полностью ликвидирован в 01:28 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Пожар в жилом доме в Дагестане вспыхнул вечером 14 сентября после взрыва газа в одной из квартир на четвертом этаже дома. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Позже на одном из этажей жилого дома разрушились несущие стены. Из здания эвакуировали 100 жильцов, никто из них не пострадал, как уточнили в мэрии Махачкалы.

Местные власти отметили, что многоквартирный дом, в котором произошел пожар, был построен незаконно, так как он не был введен в эксплуатацию. Региональные управления прокуратуры и СК начали проверку в связи со взрывом газа.

Многоквартирный дом загорелся после взрыва газа в Махачкале