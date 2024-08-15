Жители поврежденных при атаках БПЛА домов в Липецкой области получат 50 тыс руб

Фото: телеграм-канал "Игорь Артамонов"

В Липецкой области ввели единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Ее смогут получить жители, чьи дома были повреждены при атаках БПЛА со стороны ВСУ, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что выплаты будут предоставлены всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях. Учтены будут случаи повреждения объектов с 1 июля 2024 года.

"Под действие меры поддержки попадают граждане, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки – сараи, бани, навесы, теплицы", – уточнил Артамонов.

Средства выделят из резервного фонда правительства области, добавил глава региона. Обратиться за выплатой можно будет в МФЦ. При этом Артамонов подчеркнул, что речь идет не о компенсации восстановления поврежденных строений.

"С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая", – пояснил губернатор.

На территории Липецкой области был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников. Артамонов призывал местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ночью российская система противовоздушной обороны сбила 117 украинских беспилотников самолетного типа. Также четыре украинские ракеты были уничтожены в небе над Курской областью.