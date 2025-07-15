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15 июля, 13:04

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ТАСС: умер осужденный по делу о халатности при тушении "Зимней вишни" пожарный Генин

Умер осужденный по делу о халатности при тушении "Зимней вишни" пожарный Генин – СМИ

Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Скончался пожарный Сергей Генин, осужденный по статье о халатности при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

Последние несколько дней Генин находился в реанимации и умер в больнице, рассказал собеседник агентства.

Генин был единственным, кому удалось спасти человека при пожаре. В ноябре 2021 года Заводский районный суд Кемерова признал его виновным в халатности и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Адвокаты считали приговор незаконным и несправедливым, о его невиновности заявляло руководство МЧС и специалисты пожаротушения.

В СИЗО у Генина было выявлено онкологическое заболевание. В апреле 2023 года он был отпущен под подписку из-под стражи. На момент вступления приговора в силу срок отбытия наказания пожарного истек.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, из них 37 – дети. Больше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предположительно, в осветительный прибор попала талая вода с крыши, это спровоцировало возгорание. Система пожара тушения при этом была в нерабочем состоянии.

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