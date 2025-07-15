15 июля, 12:30Происшествия
Росавиация приостановила поиски пропавшего вертолета Ми-8Т
Фото: 123RF/konstantin75
Поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Взлет" приостановлены из-за непогоды в районе возможного нахождения воздушного судна, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Район поиска на северо-востоке Хабаровского края характеризуется горным ландшафтом", – говорится в публикации.
Задействованные для поиска 15 июля вертолет Ми-8Т авиакомпании "Дальнереченск Авиа" и вертолет Ми-8МТВ-1 МЧС России вернулись в аэропорты Охотска и Магадана соответственно.
Вертолет Ми-8Т пропал 14 июля при перелете из Охотска в Магадан. В установленное время машина не вышла на связь.
Предварительно, на борту находились три члена экипажа и два техника, которые направлялись в пункт назначения для проведения ремонтных работ. Для поиска были задействованы самолет и два вертолета.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
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