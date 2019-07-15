Пожар произошел на Конюшковской улице

Фото: Москва 24

Пожар произошел в двухэтажном здании по адресу: улица Конюшковская, дом 28. Об этом Москве 24 сообщили в ГУ МЧС по городу.

Отмечается, что двухэтажное здание не эксплуатируется. Подробности инцидента уточняются.

Как сообщают РИА Новости, загорелась кровля двухэтажного здания, которое находится на реконструкции.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщил представитель экстренных служб столицы. Пожар потушили, никто не пострадал.

На прошлой неделе произошли несколько крупных пожаров. Один из них – на участке газопровода в Мытищах.

Второй – в здании РГАЛИ на Выборгской улице. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Во время тушения проводилась эвакуация.

Еще один пожар случился на складе завода пластмассы в Наро-Фоминске.