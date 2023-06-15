Свыше 90 человек госпитализированы в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/МЧС России

Более 90 человек находятся в больницах в Херсонской области, где случился подрыв дамбы Каховской ГЭС и сильное подтопление территории региона. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"По последним данным, 95 человек пострадали. Они обратились в больницу с переохлаждениями и другими травмами. 93 человека после осмотра госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.

Плотина Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По словам российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

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