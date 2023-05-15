Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в реконструируемом здании на Фрунзенской набережной ликвидировали, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Огонь полностью потушили в 17:07. В результате никто не пострадал.

В 16:31 удалось остановить распространение огня на площади 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что горит административное здание на Фрунзенской набережной, 30. На месте работали пожарные.

До этого огонь вспыхнул в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" в Южном Бутове. Происшествие случилось на улице Адмирала Ушакова, доме 7. Людей из помещения эвакуировали.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади четырех квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.