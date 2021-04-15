В Свердловской области объявили траур из-за гибели детей при пожаре

12:19
Фото: 66.mchs.gov.ru
Власти Горноуральского городского округа Свердловской области объявили четверг, 15 апреля, траурным днем из-за гибели пяти детей при пожаре в частном доме. Об этом говорится на сайте администрации округа.
"Администрация округа в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории Горноуральского городского округа. Убедительная просьба на всех зданиях, сооружениях, где расположены флаги РФ и нашего округа, (их) приспустить, а также отменить все праздничные и культурно-массовые мероприятия", – говорится в сообщении.
По факту гибели детей при пожаре прокуратура Пригородного района проводит проверку. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщил, что причиной возгорания могли стать ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности.
Горелых также сообщил, что мать семерых детей, пятеро из которых погибли, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем.
Пожар охватил дом в деревне Бызово на Рябиновой улице. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. В пожаре погибли пять детей, двое взрослых и двое детей были госпитализированы.
В результате пожара в Свердловской области погибли пять детей
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