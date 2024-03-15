ПВО РФ перехватила еще пять снарядов украинской РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны России перехватили над Белгородской областью еще пять снарядов РСЗО Vampire чешского производства, сообщает Минобороны РФ.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России удалось пресечь 15 марта около 17:00.

Ранее Минобороны сообщало о ликвидированных ПВО РФ 10 реактивных снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, атака при помощи RM-70 была пресечена 15 марта около 13:00 по московскому времени.

До этого в Белгороде и Белгородском районе вновь объявляли ракетную опасность, поэтому жителей попросили не выходить из домов и не подходить к окнам. Находящимся на улице посоветовали спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки на регионы страны попытками бросить тень на выборы президента. Как он утверждает, такие действия совершаются с целью дестабилизировать ситуацию в стране.



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