Задержаны члены террористической ячейки в Новосибирске и Томске

07:05
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали участников запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области.
"УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", причастных к финансированию террористической деятельности", – говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". По данным СК, они регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты террористических группировок.
Ранее Федеральная служба безопасности пресекла деятельность запрещенной в РФ террористической ячейки на территории Дербентского района в Дагестане. Злоумышленников задержали при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие, а также боеприпасы.
За прошлый год сотрудники ФСБ в Москве пресекли более 60 преступлений террористической направленности. Сообщалось, что с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.
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