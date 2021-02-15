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Происшествия

07:05

Задержаны члены террористической ячейки в Новосибирске и Томске

происшествия

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали участников запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области.

"УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", причастных к финансированию террористической деятельности", – говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". По данным СК, они регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты террористических группировок.

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла деятельность запрещенной в РФ террористической ячейки на территории Дербентского района в Дагестане. Злоумышленников задержали при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

За прошлый год сотрудники ФСБ в Москве пресекли более 60 преступлений террористической направленности. Сообщалось, что с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.

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