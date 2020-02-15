Бросившему детей в аэропорту отцу хотят ограничить родительские права

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Прокуратура Хабаровского края намерена ограничить в родительских правах Виктора Гаврилова, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Александру Петрову.

"Защита нам предоставила данные, что на иждивении у Гаврилова находятся двое детей. Никаких детей на иждивении у него нет, своих детей он оставил в аэропорту Шереметьево, дети сейчас воспитываются матерью. В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах", – сказала Петрова.

В свою очередь, Гаврилов заявил, что оснований для ограничения его в родительских правах нет. Свой поступок мужчина объяснил тем, что сделал это во благо детей. По его словам, детей он оставил в аэропорту в безопасном месте, а если бы они находились с ним, то он бы не смог их прокормить.

Мужчина также обвинил свою бывшую жену в краже денег и угрозе жизням детей, заявив, что она несколько раз находилась в розыске. Гаврилов отметил, что женщина сдала детей в детский в дом и сбежала.

Отец детей добавил, что никто из ее знакомых не знал, что она живет в Комсомольске-на-Амуре. Он рассказал, что в ее новой семье даже не знали о существовании двух детей. Мужчина подчеркнул, что за всю их семейную жизнь никогда ее не бил, как ранее сообщалось.

Ранее Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину до 13 апреля. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража".

По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом для них месте, но и систематически избивал свою бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

26 января отец оставил двух мальчиков в возрасте 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Позже детей устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре. Они проживали у бабушки, пока 14 февраля их не передали матери.