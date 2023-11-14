МВД объявило в розыск владельца телеграм-канала "Утро Дагестан"

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МВД России объявило в розыск предполагаемого администратора телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на базу ведомства.

Предполагается, что через данный канал распространялись призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. По какой статье его ищут, не сказано.

Ранее источник издания сообщал, что Абакаров владеет телеграм-каналом. Отмечалось, что он находится в Стамбуле, работает в фирме Hillmen Еstate, занимающейся недвижимостью.

Также уточнялось, что у мужчины тесные связи с радикалами, экстремистами и людьми, которые получали финансирование от иностранных некоммерческих организаций. Между тем глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что "Утро Дагестан" администрировался с Украины.

Павел Дуров, владеющий Telegram, сообщал, что телеграм-каналы, которые призывают к насилию, будут заблокированы в мессенджере за нарушение правил Telegram, Google, Apple и "всего цивилизованного мира". К тексту он прикрепил скриншот телеграм-канала "Утро Дагестан", на данный момент он заблокирован.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации тогда приняли решение временно закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.

По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.

