14 ноября, 11:11Происшествия
МВД объявило в розыск владельца телеграм-канала "Утро Дагестан"
Фото: 123RF/olegdoroshin
МВД России объявило в розыск предполагаемого администратора телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на базу ведомства.
Предполагается, что через данный канал распространялись призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. По какой статье его ищут, не сказано.
Ранее источник издания сообщал, что Абакаров владеет телеграм-каналом. Отмечалось, что он находится в Стамбуле, работает в фирме Hillmen Еstate, занимающейся недвижимостью.
Также уточнялось, что у мужчины тесные связи с радикалами, экстремистами и людьми, которые получали финансирование от иностранных некоммерческих организаций. Между тем глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что "Утро Дагестан" администрировался с Украины.
Павел Дуров, владеющий Telegram, сообщал, что телеграм-каналы, которые призывают к насилию, будут заблокированы в мессенджере за нарушение правил Telegram, Google, Apple и "всего цивилизованного мира". К тексту он прикрепил скриншот телеграм-канала "Утро Дагестан", на данный момент он заблокирован.
Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.
В Росавиации тогда приняли решение временно закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 201 гражданина, на 155 из них составлены административные материалы.
По статье о неповиновении правоохранителям к ответственности привлекли 82 человека, за мелкое хулиганство – 107 граждан, а за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17 человек.
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