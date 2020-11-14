Прокуратура начала проверку после взрыва газа в колодце в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура проводит проверку после инцидента на юго-западе столицы, где в ходе выполнения работ на территории нежилого объекта пострадали два человека, сообщает ТАСС.

Черемушкинская межрайонная прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка исполнению трудового законодательства, а также правил охраны труда и техники безопасности.

Ранее сообщалось, что во время проведения ремонтных работ на территории нежилого объекта на улице Бутлерова произошел взрыв с последующим горением кабеля. Работы проводились из-за скопления газа в колодце на улице Бутлерова. При их выполнении пострадали двое мужчин 38 и 50 лет. Одного из них госпитализировали.

Ранее стало известно о серьезном пожаре в производственном здании в Санкт-Петербурге. МЧС уточняло, что возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.

Позднее было объявлено о локализации возгорания. Общая площадь пожара на данный момент составляет 1,2 тысячи квадратных метров.