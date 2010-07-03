Пожар у Ленинградского вокзала локализован

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Возгорание на складе рядом с Ленинградским вокзалом локализовано. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

"Пожар в ЦАО локализован в 16:44 на площади 700 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Одноэтажное строение загорелось вблизи здания Ленинградского вокзала по адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место были направлены пожарный поезд и около 30 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ из-за пожара нет.



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Накануне, 13 ноября, произошел пожар в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Из здания, расположенного на проспекте Мира, эвакуировали 20 человек. Из-за возгорания никто не пострадал.

До этого задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы. Жильцов эвакуировали из дома 94 на Варшавском шоссе. В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже.

