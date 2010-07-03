Площадь пожара на складе в центре Москвы выросла до 700 "квадратов"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Площадь пожара на цветочном складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы выросла до 700 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Ранее огонь полыхал на 400 квадратных метрах. Размер горящего здания – 150 на 30 метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место были направлены пожарный поезд и около 30 пожарных расчетов.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ из-за пожара нет.

Одноэтажное строение загорелось вблизи здания Ленинградского вокзала в центре столицы. Огонь распространяется в здании на Комсомольской площади, доме 1, строении 18. Информации о пострадавших нет.