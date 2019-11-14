Цветочный склад загорелся на площади трех вокзалов в Москве

Фото: Москва 24

Склад с цветочной продукцией загорелся вблизи здания Ленинградского вокзала в центре столицы, передает телеканал Москва 24.

Огонь вспыхнул в здании на Комсомольской площади, доме 1, строении 18. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным ТАСС, площадь пожара увеличилась до 100 квадратных метров. На место ЧП направили пожарный поезд.

Ранее задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы. Жильцов эвакуировали из дома 94 на Варшавском шоссе. В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже.

За день до этого пожар произошел в жилом доме на Ленинградском шоссе. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на 31-м этаже. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили одного пострадавшего. Он находился в критическом состоянии и в машине скорой помощи скончался.

