Площадь пожара у Ленинградского вокзала выросла до 400 кв м

Площадь возгорания, возникшего на складе на Комсомольской площади в Москве, выросла до 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

"Принимаются меры по недопущению распространения огня", – заявили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ из-за пожара нет.

"На месте работает лаборатория ГУ МЧС России по Москве. По результатам замеров ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано", – сказали в главке.

Одноэтажное строение загорелось вблизи здания Ленинградского вокзала в центре столицы. Огонь распространяется в здании на Комсомольской площади, доме 1, строении 18. Информации о пострадавших нет.

Сообщается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Ранее появилась информация о том, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На место были направлены пожарный поезд и около 30 пожарных расчетов.

Накануне, 13 ноября, произошел пожар в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Из здания, расположенного на проспекте Мира, эвакуировали 20 человек. Из-за возгорания никто не пострадал.