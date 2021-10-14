Устроивший стрельбу в университете в Перми признал вину

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Студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, полностью признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Он добавил, что молодому человеку предъявили обвинение по делу о массовом убийстве. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов.

В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Позднее он был удостоен награды.

