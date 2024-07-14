Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо выросла до 47 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае увеличилась до 47 гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

"Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду", – рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Изначально лес и трава под Новороссийском загорелись на трех гектарах. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в связи с ландшафтными пожарами на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как огонь распространился на площадь 26 гектаров. На тот момент к тушению были привлечены 222 человека и 48 единиц техники.