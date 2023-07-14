Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар полностью потушен в Шайдурихе Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью ликвидирован", – отмечается в сообщении.

Возгорание в населенном пункте Свердловской области произошло 12 июля. Огонь перекинулся на шесть построек. В МЧС РФ предупредили об угрозе распространения пламени из-за сухой погоды и сильного ветра.

В лесных массивах округа ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля. Пожар вспыхнул на туристической базе, которая находится в километре от населенного пункта возле озера Аятского. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

Спасателям удалось локализовать возгорание 13 июля. Однако в результате пожара один человек погиб, двоим получившим травмы медики ЦРБ оказали необходимую помощь. На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, 41 дом пострадал.

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха