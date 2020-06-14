Грязевое пятно обнаружили на реке в подмосковной Шатуре

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На поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре обнаружили грязевое пятно. Его протяженность составила порядка 8 километров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.

"На водной поверхности реки Поля имеется пятно серебристо-коричневого цвета", – говорится в сообщении.

Уточняется, что оно было замечено в районе деревни Красные ворота.

Известно, что специалисты уже провели исследования параметров качества атмосферного воздуха. Результаты превышений не выявили.

"В настоящее время проводится забор проб воды, проводятся мероприятия, направленные на выявление причин происшествия", – добавили в ведомстве.

Предполагается, что причиной возникновения пятна явился сброс сточных вод.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в которое впоследствии въехал автомобиль. В дальнейшем произошло возгорание на площади 350 квадратных метров, разлилось топливо.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В Норильске введен режим ЧС.