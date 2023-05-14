Мэр Тольятти заявил, что восстановить сгоревшую часть завода "Феррони" будет очень сложно

Фото: Главное управление МЧС России по Самарской области

Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" в Тольятти Самарской области, где пламя распространилось на 20 тысячах квадратных метров, спровоцировал тяжелые последствия, восстановить предприятие будет крайне сложно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Николай Ренц.

"Серьезный пожар на заводе "Феррони". Но тем не менее весь персонал, по предварительным докладам, был эвакуирован из зоны горения, жертв нет", – указал он.

Глава Тольятти отметил, что экстренные службы столкнулись с трудностями при ликвидации пожара. Тушение осложнялось выбитым питанием повысительного насоса. Воду направляли при помощи бойлеров, уточнил он. В ходе ликвидации огня были также задействованы два пожарных поезда и дизельный генератор, добавил Ренц.

О пожаре в покрасочном цехе в Тольятти стало известно вечером 13 мая. Тогда, по информации МЧС, площадь возгорания составляла 6 тысяч квадратных метров.

Позже стало известно о том, что площадь возгорания увеличилась до 20 тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Утром 14 мая пожарные смогли ликвидировать открытое горение на территории покрасочного цеха одного из предприятий в Тольятти.

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