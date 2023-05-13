Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс "квадратов"

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Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"Происходит открытое горение цеха, площадь пожара 6 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек", – подчеркнуло ведомство.

Сообщение о пожаре поступило в 21:22 по московскому времени. Прибывшие подразделения установили, что огонь распространился в цехе здания.

По данным экстренных служб, был привлечен пожарный поезд, более 100 человек и 30 единиц техники. Ведомство добавило, что сотрудники Госавтоинспекции контролируют безопасность дорожного движения в зоне случившегося. Уточняется, что на место пожара направились следственно-оперативная группа и руководство управления МВД РФ по городу.

Ранее пожар произошел на стройке рядом с гостиницей "Интерконтиненталь" на Тверской улице в Москве. Пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане стройки. Позже сообщалось, что спасатели смогли ликвидировать возгорание.

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