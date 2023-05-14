Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти увеличилась до 20 тысяч "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Площадь возгорания на территории покрасочного цеха предприятия в Тольятти выросла до 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

"В Тольятти продолжается тушение пожара, площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч квадратных метров", – уточняется в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на территории покрасочного цеха в Тольятти. Возгоранию присвоили третий ранг.

К тушению огня привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс "квадратов"