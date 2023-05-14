К тушению возгорания в покрасочном цехе в Тольятти привлекли второй пожарный поезд

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

К тушению огня на территории покрасочного цеха предприятия в Тольятти Самарской области был привлечен второй пожарный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг.

По уточненной информации МЧС, помимо пожарных поездов, к тушению возгорания также привлечены 314 человек и 69 единиц техники.

Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс "квадратов"