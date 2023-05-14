Открытое горение в покрасочном цехе в Тольятти ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на территории покрасочного цеха одного из предприятий в Тольятти ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 20 тысяч квадратных метров.

О пожаре в покрасочном цехе в Тольятти стало известно вечером 13 мая. Тогда, по информации МЧС, площадь возгорания составляла 6 тысяч квадратных метров.

Позже стало известно о том, что площадь возгорания увеличилась до 20 тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Через некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание на территории покрасочного цеха.

Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс "квадратов"