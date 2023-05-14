Пожарные локализовали возгорание в покрасочном цехе в Тольятти

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Пожарным удалось локализовать возгорание на территории покрасочного цеха предприятия в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

"В 03:46 (02:46 по московскому времени. – Прим. ред.) пожар локализован на площади 20 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, предварительно, причиной возгорания могло стать нарушение технологического процесса.

Ранее сообщалось о крупном пожаре площадью 6 тысяч квадратных метров на территории покрасочного цеха в Тольятти. Возгоранию присвоили третий ранг.

К тушению огня привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также два пожарных поезда. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 20 тысяч квадратных метров.

Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс "квадратов"