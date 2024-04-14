Уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся до 547 см

Фото: телеграм-канал "Город Курган"

Уровень воды в реке Тобол вблизи Кургана поднялся до 547 сантиметров по сравнению с утренними данными на 14 апреля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Как ранее сообщали в администрации, на 08:00 по местному времени (06:00 по московскому) уровень воды в реке составлял 491 сантиметр. А по данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16:00 (14:00 по московскому времени) уровень воды повысился до 547 сантиметров.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что течение в Тоболе заметно усиливается, вода пошла на город. Он отметил, что при уровне воды в шесть метров начнется подтопление правобережной части Тоболя и низкой части левого берега. Также губернатор предупредил жителей о возможных вынужденных отключениях электричества и газа во избежание несчастных случаев и аварий.

В Курганской области введен режим ЧС регионального характера на фоне ситуации с паводками. Все школы Кургана с 9 апреля переведены на дистанционный формат обучения.