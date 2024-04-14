Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА над Краснодарским краем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России перехватили и ликвидировали десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Краснодарского края. Об этом Минобороны РФ написало в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что атаку Киева пресекли 14 апреля около 07:00 по московскому времени. Все украинские БПЛА были самолетного типа.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. Попытку террористической атаки пресекли около 06:30.

До этого ПВО РФ сбила три БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Атака со стороны Украины была пресечена 12 апреля около 13:00. В тот же день над территорией региона ликвидировали еще один украинский беспилотник около 16:50.