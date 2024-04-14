14 апреля, 08:29Происшествия
Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА над Краснодарским краем
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО России перехватили и ликвидировали десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Краснодарского края. Об этом Минобороны РФ написало в своем телеграм-канале.
В сообщении указано, что атаку Киева пресекли 14 апреля около 07:00 по московскому времени. Все украинские БПЛА были самолетного типа.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. Попытку террористической атаки пресекли около 06:30.
До этого ПВО РФ сбила три БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Атака со стороны Украины была пресечена 12 апреля около 13:00. В тот же день над территорией региона ликвидировали еще один украинский беспилотник около 16:50.
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