Обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка ранее уже арестовывали 12 раз

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Задержанного в связи со стрельбой в метро в Бруклине Фрэнка Джеймса в прошлом арестовывали 12 раз. Об этом рассказал глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг.

"Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста было в Нью-Джерси – в 1991, 1992, 2007 годах", – приводит его слова РИА Новости.

Также Фрэнка Джеймса ранее четыре раза задерживали за хранение инструментов для взлома и за нарушение общественного порядка.

Эссиг также сообщил, что пислолет Glock, который обнаружили на месте преступления в бруклинском метро, Джеймс приобрел в 2001 году в Огайо.

Накануне суд предъявил Джеймсу обвинение в террористическом нападении. Ему грозит пожизненное заключение.

Стрельба произошла 12 апреля на станции метро "36-я стрит". В результате 10 человек получили огнестрельные ранения, еще не менее 29 травмировались во время давки либо пострадали от дыма. Как сообщили в полиции, подозреваемый сделал не менее 33 выстрелов.