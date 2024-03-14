Один из пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ скончался

Фото: телеграм-канал "Владислав Ховалыг"

Один из пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ Мерген Сарыг-оол скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Глава республики отметил, что Сарыг-оол получил наиболее тяжелые травмы в результате ЧП.

"Врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью", – рассказал Ховалыг.

Сарыг-оол работал на Шагонарской ТЭЦ с 2022 года слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. У него остались жена и двое детей.

Ховалыг пообещал выделить семье погибшего 1 миллион рублей из республиканского бюджета, а также помочь с транспортировкой из Красноярска и организацией церемонии прощания.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка Мергена Чечек-ооловича. Невозможно унять боль потери дорогого человека", – заключил глава региона.

Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла 6 марта. По предварительным данным, на объекте могла взорваться угольная пыль, из-за чего в здании котельной начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать за день.

Всего в результате ЧП пострадали 23 человека, 15 из них были госпитализированы. По факту халатности и нарушения требований безопасности были возбуждены уголовные дела.

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