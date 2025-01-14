Чемпион РФ по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в Москве

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В центре Москвы убили чемпиона РФ по гиревому спорту, мастера спорта международного класса Владимира Фещенко. Подозреваемого задержали, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Фещенко убили на Ольховской улице. Правоохранители выявили огнестрельное ранение в голову. Причиной случившегося стал конфликт с военным, который уже задержан, рассказал источник. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее завершилось расследование дела об убийстве журналиста агентства Sputnik Рассела Бентли. По словам следователей, четверо российских солдат обвиняются в применении насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть журналиста, а также укрывательстве преступления путем перемещения останков Бентли.