Учительница и брат рассказали о погибшей в Казахстане россиянке

18:12
Фото: телеграм-канал Mash
Погибшая в Казахстане россиянка Мария Ким была отзывчивой и ответственной, сообщила ее бывшая учительница Людмила Степанова. Она добавила, что девушка занималась спортом и хорошо училась.
"У нее папа из Казахстана, она уехала после школы к нему. Там училась, закончила учебу с красным дипломом. Там же познакомилась со своим мужем. Приезжала к нам, гостила, оформляла детские пособия. Потом вроде ее бросил муж и не появлялся почти год до трагедии", – цитирует преподавателя "Газета.ру".
Степанова рассказала, что, по словам родственников россиянки, в день трагедии она шла с работы с тортом в руках для детей, но не дошла буквально 30 метров.
Брат погибшей рассказал, что она работала в кафе возле дома. По его словам, Марию застрелили в упор в Таразе.
"Она там работала и училась. Я помню, что она вроде на банковское дело училась, в последнее время работала в кафе прямо недалеко от дома, 50 метров от дома", – заключил он.
Ранее сообщалось, что гражданка России 1995 года рождения погибла во время беспорядков в Казахстане 6 января от рук бандитов. Посольство связалось с родственниками девушки, а также направило обращение властям республики и правоохранительным органам о тщательном расследовании преступления и предоставлении содействия ее семье.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.
В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
Накануне миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.
Гражданка РФ погибла во время беспорядков в Казахстане
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