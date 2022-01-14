Гражданка РФ погибла во время беспорядков в Казахстане

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Гражданка России погибла во время беспорядков в городе Тараз на юге Казахстана. Об этом в Facebook сообщило российское посольство в Алма-Ате.

"... во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы", – говорится в сообщении.

Посольство связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение властям республики и правоохранительным органам о тщательном расследовании преступления и предоставлении содействия ее семье.

"Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", – добавляется в сообщении дипмиссии.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

Накануне миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

